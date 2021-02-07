روسيا تهزم إيطاليا وتتوج بكأس اتحاد محترفي التنس (فيديو)

توج منتخب روسيا بلقب بطولة كأس اتحاد محترفي التنس التي استضافتها ملبورن الأسترالية، بعد فوزه صباح اليوم الأحد، في المباراة النهائية على نظيره الإيطالي.

وحقق الروسي أندريه روبليف، المصنف ثامنا عالميا، فوزا ساحقا على الإيطالي فابيو فونيني، بنتيجة 6-1 و6-،2 في أولى مباراتي الفردي، قبل أن يحسم النجم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، الفوز لمنتخب بلاده، بتغلبه على الإيطالي ماتيو بريتيني، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4، و6-2

وبعد فوز مدفيديف وروبليف بمباراتي الفردي، لم يكن الثنائي الروسي يفغيني دونسكوي وأصلان كاراتسيف، بحاجة لخوض مباراة الزوجي.

وكانت روسيا الدولة الوحيدة في البطولة التي تملك لاعبين اثنين ضمن المصنفين العشرة الأوائل عالميا، وأظهرت ذلك بتغلبها على اليابان، والأرجنتين، وألمانيا، في طريقها للنهائي.

المصدر: lenta.ru