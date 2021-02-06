شاهد.. رونالدو والمصري محمد مصطفى يسجلان هدفين متشابهين تفصلهما 19 دقيقة

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد مصطفى هدفين ثمينين وبطريقتين متشابهتين، لفريقيهما يوفنتوس الإيطالي وغلطة سراي التركي على الترتيب، وفصلتهما 19 دقيقة فقط.

وقاد رونالدو فريق يوفنتوس للفوز على ضيفه روما بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم "للبيانكونيري" في مرمى "الذئاب" مبكرا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، بتسديدة زاحفة ومتقنة بيسراه، من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

3️⃣ 6️⃣ this week and still making it look ridiculously easy...



Cristiano Ronaldo gives Juventus the lead against Roma 🔥



🎥 @PremierSportsTVpic.twitter.com/e1DQbxDizo — FootballJOE (@FootballJOE) February 6, 2021

بينما حسم النجم المصري الصاعد، مصطفى محمد، مهاجم فريق غلطة سراي الجديد "ديربي" مدينة إسطنبول، ضد جاره اللدود فنربختشة، مساء يوم السبت أيضا، وذلك ضمن الجولة 24 من الدوري التركي لكرة القدم.

وأحرز مصطفى محمد هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، على ملعب فنربختشه شوكرو ساراجوغلو، بطريقة مشابهة لهدف "صاروخ ماديرا" بتسديدة زاحفة بيمناه من على حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى أيضا، أي قبل 19 دقيقة فقط من هدف النجم البرتغالي.

أول مصري يسجل في دربي إسطنبول فنربخشة وجالطة سراي🌟



هدف تاريخي من مصطفى محمد🇪🇬⚽pic.twitter.com/PeNqn8FZsz — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 6, 2021

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وسجل المهاجم المصري المنتقل حديثا من نادي الزمالك إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة، بذلك هدف الثاني بقميص الفريق التركي، وذلك بعد أن شارك مصطفى محمد بديلا بين شوطي المباراة الأولى له والتي جمعت فريقه وباشاك شهير (3-0)، يوم الثلاثاء الماضي، حيث وقع على هدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من علامة الجزاء.

وكان نادي غلطة سراي قد أعلن، يوم الاثنين الماض، تعاقده رسميا مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكشف الفريق التركي في بيان له قيمة الصفقة: "سيتم دفع مليوني دولار أمريكي إلى الزمالك قيمة الانتقال المؤقت، ووفقا للاتفاقية المبرمة حتى يوليو 2022 فإن النادي يمتلك خيار الشراء مقابل قيمة تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي".

أما فيما يخص راتب مصطفى محمد، فقال سيحصل على 400 ألف دولار أمريكي لموسم (2020-2021)، كما حصل على صافي 725 ألف دولار أمريكي لموسم (2021–2022).

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المصدر: RT