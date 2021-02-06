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شاهد.. هدف قاتل بـ"نيران  صديقة" بعد تمريرة من حارس مرمى الخصم!

الرياضة

شاهد.. هدف قاتل بـ
Globallookpress
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شهدت الجولة العشرين من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، تسجيل هدف قاتل، بـ"نيران صديقة" خلال مباراة بين فريق دارمشتات وضيفه نورنبرغ، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وارتكب مدافع فريق دارمشتات، فابيان هولند، هفوة قاتلة بتسجيله هدف التعادل للضيوف خطأ في مرماه دارمشتات، لدى محاولته إعادة كرة طويلة لعبها حارس مرمى الخصم، برأسه إلى حارس مرماه فذهبت من فوقه إلى داخل الشباك، وذلك في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة.

وفرط فريق دارمشتات بفوز كان في متناوله وبثلاث نقاط، واكتفى بواحدة رفع بها رصيده إلى 22 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة خلف نورنبرغ، صاحب المركز الثاني عشر.

المصدر: "twitter/MatchTV"

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