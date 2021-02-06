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شاهد.. المصري مصطفى محمد يحسم "ديربي" إسطنبول وصدارة الدوري التركي بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. المصري مصطفى محمد يحسم
Reuters /Kenan Asyali
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خرج فريق غلطة سراي بفوز ثمين من ملعب جاره اللدود فنربختشة، بفوزه عليه بهدف وحيد، في "ديربي" مدينة إسطنبول، الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري التركي لكرة القدم.

ويدين غلطة سراي بالفضل في انتصاره لنجمه الجديد المهاجم المصري، مصطفى محمد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، على ملعب فنربختشه شوكرو ساراجوغلو.

ورفع فريق غلطة سراي رصيده بعد هذا الفوز، إلى 48 نقطة وصعد إلى صدارة الدوري التركي، متجاوزا بفارق الأهداف منافيه فنربختشة.

المصدر: RT 

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