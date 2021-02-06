 
مباشر

ديبالا يغيب عن يوفنتوس في موقعة روما الليلة

الرياضة

ديبالا يغيب عن يوفنتوس في موقعة روما الليلة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppxw

أعلن مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، قائمة اليوفي لمواجهة نظيره روما، مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب الثنائي، الأرجنتيني باولو ديبالا، وآرون رامسي، لعدم جاهزيتهما لخوض المباراة.

وضمت قائمة "السيدة العجوز" 22 لاعبا، وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، وبوفون.

في خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميريل، دي باردو، دراجوسين، وفرابوتا,

في خط الوسط: آرثر ميلو، ماكيني، كييزا، رابيو، برنارديسكي، بيترس، وكولوسيفسكي.

- في خط الهجوم: موراتا، ورونالدو.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن روما الثالث.

المصدر: حساب يوفنتوس على "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا