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أوجيه-ألياسيم يبلغ نهائي بطولة "موراي ريفر" للتنس

الرياضة

أوجيه-ألياسيم يبلغ نهائي بطولة
Reuters
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اقترب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، خطوة من الفوز بلقبه الأول في بطولات المحترفين للتنس، بعد فوزه على كورنتين موتيه، في الدور قبل النهائي لبطولة "موراي ريفر" في ملبورن.

واستمرت المباراة ساعة واحدة فقط، ونجح اللاعب الكندي (20 عاما) في الفوز بها والتفوق على منافسه الفرنسي (21 عاما)، بفضل ضربات إرساله المتميزة، بنتيجة 6-1، و6-2.

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في المباراة النهائية مع البريطاني دان إيفانز، غدا الأحد.

وتأهل إيفانز للمباراة النهاية بعد تغلبه على الفرنسي جيريمي شاردي 6-2 و6-2.

المصدر: رويترز

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