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بيع بطاقة رياضية تحمل توقيع الأسطورة جوردان بمبلغ قياسي

الرياضة

بيع بطاقة رياضية تحمل توقيع الأسطورة جوردان بمبلغ قياسي
Reuters
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بيعت بطاقة رياضية موقعة من أسطورة كرة السلة المعتزل، الأمريكي مايكل جوردان، في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 1.44 مليون دولار.

وبالإضافة إلى التوقيع، تحتوي البطاقة على قطعة من القميص الذي ارتداه جوردان في مباراة كل أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA All-Star"، في العام 1992.

واختار مشتري البطاقة الرياضية عدم الكشف عن هويته.

وكانت أغلى بطاقة رياضية مع توقيع جوردان بيعت قبل 9 أشهر فقط، بنحو 900 ألف دولار.

وساهم النجاح الهائل للسلسلة الوثائقية "الرقصة الأخيرة" التي تلقي الضوء على مسيرة جوردان، في تعزيز مبيعات التذكارات الخاصة بها، وتداول بعضها بمئات آلاف الدولارات.

وكان جوردان، اعتزل اللعب بعد اللقب السادس مع شيكاغو في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عام 1998، قبل أن يعود لخوض موسمين مع واشنطن ويزاردز، ويعتزل نهائيا في 2003.

المصدر:  TMZ Sports

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