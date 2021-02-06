روسيا تهزم ألمانيا وتبلغ نهائي كأس محترفي التنس

تأهل منتخب روسيا إلى نهائي كأس اتحاد محترفي التنس، على حساب نظيره الألماني (2-0)، اليوم السبت، بعد فوز دانييل مدفيديف على الألماني ألكسندر زفيريف.

وفاز مدفيديف بمجموعتين لواحدة، بواقع 3-6، و6-3، و7-5.

وكان الروسي الآخر أندريه روبليف، منح النقطة الأولى لمنتخب بلاده، بتغلبه في المباراة الأولى على الألماني يان لينارد ستروف، بنتيجة 3-6، و6-1، و6-2.

وتلتقي روسيا في المباراة النهائية مع إيطاليا، التي ضمنت المنافسة على لقب النسخة الثانية للبطولة التي تستضيفها أستراليا، بعد فوزها 2-0 على إسبانيا التي غاب عنها بسبب مشاكل في الظهر، نجمها الأول، المصنف ثانيا عالميا، رافائيل نادال.

المصدر: lenta.ru