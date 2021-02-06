تأخر رحلة بايرن ميونيخ إلى الدوحة بعد رفض التصريح لطائرة الفريق بالإقلاع

تعرض نادي بايرن ميونيخ الألماني لبعض المتاعب في المطار، قبل السماح لطائرته بمغادرة ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال النادي البافاري في بيان: "تأخرت مغادرتنا إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية لأكثر من سبع ساعات، بعد أن تم رفض التصريح في البداية للإقلاع".

Our departure for Doha for the FIFA Club World Cup was delayed by more than seven hours after being initially refused clearance to take off. — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 6, 2021

وسيواجه البايرن في الدور نصف النهائي، الأهلي المصري يوم الاثنين المقبل، وفي حال تأهله سيضرب موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.

المصدر: حساب بايرن ميونيخ على "تويتر"