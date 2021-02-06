صلاح بمعنويات عالية قبيل مواجهة مانشستر سيتي شبه المصيرية

يستعد نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مباراة شبه مصيرية مع ضيفه مانشستر سيتي، المتصدر، غدا الأحد، في المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر صلاح خلال تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة "السيتي"، بمعنويات عالية، حيث بدا مبتسما في جل الصور التي نشرها ليفربول عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق "الريدز" على إحداها بعبارة "الملك"، في إشارة إلى صلاح.

iverpoolfc.com

iverpoolfc.com

ويعول نادي ليفربول على هدافه وهداف الدوري الإنجليزي حاليا، صلاح، لقيادته للإطاحة بمانشستر سيتي، وتقليص الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

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وفي حال خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 نقاط، زائدا مباراة مؤجلة.

المصدر: RT