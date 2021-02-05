إيقاف العداء الكيني كيبيت أربع سنوات بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة، إيقاف العداء الكيني جيمس كيبيت أربع سنوات لخرقه قواعد المنشطات.

وتم إيقاف كيبيت مؤقتا بعد اكتشاف مواد محظورة رياضيا في عينته في نوفمبر 2019 خلال لقاء "كورسا دي سانتي".

وقال كيبيت، رغم تأكيده عدم انتهاك قواعد المنشطات، إن مادة محظورة تسللت إلى جسده عبر وجبة لحم ملوثة.

وأشارت وحدة النزاهية إلى أنه "من الواجب الشخصي للعداء التأكد من عدم دخول مواد محظورة إلى جسده".

وأصبح كيبيت أحدث عداء كيني يعاقب خلال السنوات الأخيرة بسبب المنشطات لينضم إلى قائمة تضم أسبل كيبروب بطل أولمبياد 2008 في سباق 1500 متر وريتا جيبتو الفائزة بماراثون بوسطن وشيكاغو وجيميما سومجونج بطلة الماراثون في أولمبياد 2016.

المصدر: وكالات