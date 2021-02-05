الأمريكية بيج الشهيرة بصورها "الجريئة" تتشاجر مع منافستها قبل النزال (فيديو)

دخلت المقاتلة الأمريكية، بيج فانزانت، في شجار مع منافستها ومواطنتها، بريتان هارت، عشية نزالهما بقواعد الملاكمة، ولكن من دون قفازات ضمن بطولة "Bare Knuckle FC".

واقتربت فانزانت من هارت، أثناء عملية الوزن وتقديمهما وجها لوجه، وأمسكت بها من رقبتها، ومن ثم قامت بدفعها، فردت هارت بحدة وبكلمات بذيئة، قبل أن يتدخل المنظمون لفصلهما.

وستخوض بيج فانزينت (26 عاما) أول نزال لها فجر يوم الأحد المقبل، بقواعد الملاكمة، ولكن من دون قفازات تحت رعاية اتحاد "Bare Knuckle FC".

وشاركت بيج فانزينت في نزالات "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، وحققت 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل خمس هزائم.

كما اشتهرت المقاتلة الأمريكية بنشر سلسلة صور لها مع زوجها، أوستن فاندرفورد وهو أيضا مقاتل "UFC"، وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين وأخرى في المطبخ، عبر حسابها على "إنستغرام"، غير آبهة بالانتقادات التي واجهتها وغضب متابعيها، وتم إدراجها أكثر من مرة في قائمة المقاتلات الأكثر جاذبية في العالم.

المصدر: "rsport.ria.ru"