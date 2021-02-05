كم سيجني الأهلي المصري بعد بلوغه نصف نهائي مونديال الأندية؟

تأهل نادي الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، أمس الخميس، بعد فوزه بشق الأنفس على مستضيف البطولة، نادي الدحيل القطري، بهدف دون رد.

وضرب الأهلي موعدا في المربع الذهبي، مع بطل أوروبا، العملاق البافاري بايرن ميونيخ، وضمن مكانا بين الأربعة الكبار من عمالقة العالم.

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وتعتبر جوائز كأس العالم للأندية قيمة جدا، حيث سيحصل الفائز بالنسخة الحالية من البطولة على مبلغ قدره 5 ملايين دولار، وهي قيمة جيدة جدا في ظل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وسينال المتأهل إلى المربع الذهبي مليوني دولار حال حلوله في المركز الرابع، و2.5 مليون دولار حال احتلاله المركز الثالث، فيما سيحصل وصيف البطل على 4 ملايين دولار.

وضمن الأهلي المصري بذلك، الحصول على مليوني دولار على الأقل، حال هزيمته في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ في المباراة المقررة بينهما يوم الاثنين المقبل، ثم خسارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ضد الخاسر من تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي في مباراة نصف النهائي الثاني.

المصدر: صحيفة "آس"