اعتماد أغنية "كاتيوشا" الشهيرة بدلا من النشيد الروسي في بطولة العالم للهوكي

أفادت وكالة "تاس"، اليوم الخميس، بأنه سيتم اعتماد أغنية "كاتيوشا" الشهيرة بدلا من النشيد الوطني الروسي في بطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها لاتفيا بداية من 26 مايو المقبل.

ونقلت "تاس" عن مصدر في الاتحاد الروسي للهوكي على الجليد لم تكشف عن هويته قوله: "النشيد (لمنتخب روسيا في بطولة العالم للهوكي على الجليد) سيكون كاتيوشا.. عن الأغنية الكل يفهم أنها ستكون كاتيوشا".

وستقام جميع مباريات البطولة، في العاصمة ريغا، خلال الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو.

وتم اقتراح موسيقى بديلة للنشيد الوطني الروسي في بطولة العالم للهوكي على الجليد 2021، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

وتعتبر أغنية "كاتيوشا" من أشهر الأغاني الشعبية التي رافقت الجنود والضباط السوفيت في جبهات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وإحدى رموز الانتصار على النازية، وأصبحت عنوانا للوفاء والصمود بالنسبة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب وحبيباتهم اللواتي انتظرن عودتهم للوطن.

المصدر: تاس