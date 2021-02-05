الكلمات لا تكفي.. يوفنتوس يصدر بيانا لتهنئة رونالدو بعيد ميلاده

هنأ نادي يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يحتفل اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ36.

وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان نشره على موقعه: "مرت سنوات، لكن ما لم يتغير هو (رونالدو) ورغبته الكبيرة في مواصلة العمل، وتحسين نفسه، والفوز، وهي طريقة لفهم كرة القدم التي رافقته طوال مسيرته غير العادية والناجحة بشكل لا يصدق".

وتابع اليوفي في رسالته: "أرقام وإنجازات CR7 تتحدث عنه، وإنكار ذاتي غير عادي وكاريزما، بدءا من كل جلسة تدريبية، يضعها في خدمة زملائه في الفريق لمواصلة النمو. معا، يتم بناء النجاح بهذه الطريقة فقط، بهدف عدم التوقف مطلقا ورفع المستوى دائما".

وأضاف النادي الايطالي: "عندما تحتاج إلى رفع هذا المستوى، فإن كريستيانو موجود دائما: الكؤوس الأربع التي فاز بها (مع يوفنتوس) في أكثر من موسمين بقليل هي دليل آخر على ذلك".

وأكمل يوفنتوس رسالة تهنئته لرونالدو قائلا: "فقط في النصف الأول من هذا الموسم، سجل رونالدو 15 هدفا في 16 مباراة خاضها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لينفرد بصدارة الهدافين، وبلغ إجمالي عدد أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات، 22 هدفا في 23 مباراة. أرقام خرافية.. واليوم، بالإضافة إلى التصفيق له، كما نفعل دائما، نرسل له أعظم تمنيات يوفنتوس.. عيد ميلاد سعيد كريستيانو!".

المصدر: juventus.com