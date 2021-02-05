الأهلي المصري يضمن تحقيق رقم قياسي في مونديال الأندية

ضمن نادي الأهلي المصري، لقب أكثر الأندية خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على الدحيل القطري 1-0، في الدور الثاني من البطولة، أمس الخميس.

وبفوزه على الدحيل، ضمن النادي الأهلي خوض لقاءين آخرين في البطولة، وهما مباراة نصف النهائي التي سيلتقي فيها مع بطل أوروبا، بايرن ميونيخ، يوم الاثنين المقبل، وكذلك لقاء النهائي في حال تجاوزه للعملاق البافاري، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حال الخسارة أمام البايرن.

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وبعد نهاية منافسات البطولة، سيصبح في سجل الأهلي 15 مباراة في مونديال الأندية، وهو نفس عدد المباريات التي خاضها فريق أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، والذي انسحب من البطولة الحالية.

ونجح النادي الأهلي المصري في تخطي نظيره ريال مدريد الاسباني في عدد المباريات التي خاضها في البطولة، بعدما وصل إلى المباراة رقم 13، مقابل 12 للفريق الملكي، كما تعد هذه المشاركة السادسة للفريق المصري في مونديال الأندية.

المصدر: وكالات