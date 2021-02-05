مورينيو يسمي "أروع" لاعب في العشرين سنة الأخيرة

قال المدير الفني لنادي توتنهام، جوزيه مورينيو، إن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس شرطا لاعتبار المدرب أو اللاعب رائعا.

ودعما لنظريته هذه، استشهد المدرب البرتغالي بمهاجم ميلان، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كمثال.

وقال المدرب الملقب بـ"الداهية" في تصريحات أبرزتها صحفية "La Gazzetta Dello Sport" الإيطالية: "مسابقة دوري أبطال أوروبا؟ الفوز بها يعني صنع التاريخ، لكن هناك مدربين رائعين لم يفعلوا ذلك. في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ذلك للاعبي كرة القدم أيضا. بالنسبة لي كان إبراهيموفيتش أروع اللاعبين على مدار العشرين عاما الماضية".

وأضاف: "لا يزال لاعبا رائعا على الرغم من حقيقة أنه يبلغ من العمر 39 عاما ولم يتمكن أبدا من الفوز بدوري الأبطال. يمكن أن يحدث ذلك، لكن هذا (عدم الفوز بدوري الأبطال) لا يعني أنك لست مدربا مميزا أو لاعبا استثنائيا".

وأكمل: "الفوز بدوري الأبطال يأخذ المدرب إلى المستوى التالي، لأنه نجاح في أمجد البطولات".

يذكر أن مورينيو البالغ من العمر 58 عاما، فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين كمدرب، وسبق له الإشراف على تدريب إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد، وأيضا في إنتر ميلان لفترة قصيرة.

المصدر: sportbox.ru