تقارير: هازارد يدخل في نوبة من البكاء وحالة اكتئاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، يوم الخميس، عن رد فعل البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عقب إصابته الأخيرة، وابتعاده عن الملاعب لنحو شهر.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات التي أجريت للاعبه من قبل الخدمات الطبية في النادي، كشفت عن إصابته في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر.

وانسحب هازارد من مران للفريق الملكي بعد شعوره بآلام في عضلة فخذه الأيسر.

ولم يعلن "الميرينغي" عن المدة المتوقعة لغياب لاعبه البلجيكي، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى غيابه عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن هازارد أُصيب بإحباط واكتئاب ودخل في نوبة من البكاء، بعد أن علم أنه سيغيب لمدة شهر آخر عن الملاعب.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تحدث مع هازارد ومنحه إجازة لمدة يوم، للحصول على بعض الهدوء قبل بدء عملية التعافي من الإصابة.

يذكر أن إيدين هازارد (30 عاما) يعاني من لعنة الإصابات منذ الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات