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شاهد.. الشحات يشعل "القمة" العربية في مونديال الأندية بقطر

الرياضة

شاهد.. الشحات يشعل
AFP /KARIM JAAFAR
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تقدم نادي الأهلي المصري على الدحيل القطري في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن كأس العالم لكرة القدم للأندية.

وسجل المصري حسين الشحات هدف التقدم للأهلي "المارد الأحمر" في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول للقاء.

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التشكيلة الأساسية
التشكيلة الأساسية "للقمة" العربية في مونديال قطر للأندية

وسيضرب الفائز في هذا "الديربي" العربي، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية 2020، مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير، ستاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT 

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