شاهد.. الشحات يشعل "القمة" العربية في مونديال الأندية بقطر

تقدم نادي الأهلي المصري على الدحيل القطري في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن كأس العالم لكرة القدم للأندية.

وسجل المصري حسين الشحات هدف التقدم للأهلي "المارد الأحمر" في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول للقاء.

هدف الاهلي المصري عن طريق حسين الشحات على الدحيل القطري#الاهلي_الدحيل#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/7z7Gd0k1XA — بث مباريات | FaLCoN 🦅📺 (@Falcon_KsA20) February 4, 2021

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وسيضرب الفائز في هذا "الديربي" العربي، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية 2020، مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير، ستاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT