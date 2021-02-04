إيقاف لاعب 8 مباريات بسبب فعل "مشين" بعد تسجيله هدفا ذهبيا (فيديو)

تعرض لاعب فريق سامبايو كوريا البرازيلي السابق، إيمرسون كاريوكا، لعقوبة الإيقاف 8 مباريات، لتسببه في إثارة الشغب بين الجماهير، خلال لقائه ضد ماريكا، بالدوري المحلي (B1) لكرة القدم.

وأحرز إيمرسون، البالغ من العمر 25 عاما، قبل انتقاله إلى صفوف فريق بورتوغيزا، هدفا قاتلا في مرمى كاريوكا، في ديسمبر الماضي، قاد به فريقه السابق سامبايو كوريا إلى دور "البلاي أوف" لدوري ريو دي جانيرو، وقام بحركة مشينة "كشف عن عورته" احتفالا بالهدف، ما أثار أعمال شغب بين الجماهير.

وقال إيمرسون إن تصرفاته الغريبة كانت رد فعل على سلوك لاعبي ومدربي ماريكا، الذين وجهوا له إهانات عنصرية في المباريات الأخيرة.

ونقل موقع "Globo Esporte" عن اللاعب قوله: "الناس من ماريكا قد شوهوا سمعتي في المباريات الثلاث الأخيرة التي لعبتها ضدهم. وصفوني بالمقزز والمدمن على الكحول والقرد السمين، ما كان يحدث أثار انزعاجي".

المصدر: وكالات