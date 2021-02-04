أتلتيكو مدريد يعلن إصابة رابع لاعب في صفوفه بكورونا في غضون أسبوع

قال أتلتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن مهاجمه موسى ديمبلي، أصيب بفيروس كورونا، ليصبح بذلك رابع لاعب من النادي يتعرض للعدوى في الأسبوع الأخير.

وقال أتلتيكو في بيان اليوم الخميس، إن الفرنسي ديمبلي (24 عاما)، يخضع للعزل الصحي في منزله تنفيذا للإجراءات المطبقة على مستوى فرق الدوري الإسباني.

وانضم ديمبلي المعار من أولمبيك ليون الفرنسي، إلى قائمة المصابين بالفيروس في "الروخي بلانكوس"، وهم المهاجم جواو فيليكس، والمدافع ماريو إيرموسو، والجناح يانيك كاراسكو.

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وسيغيب اللاعبون الأربعة عن مباراة فريق العاصمة الإسبانية أمام ضيفه سيلتا فيغو، يوم الاثنين المقبل.

وجمع أتلتيكو مدريد 50 نقطة من 19 مباراة، وينفرد بصدارة الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 10 نقاط على برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، رغم أنه لعب مباراة أقل من العملاقين المطاردين.

المصدر: رويترز