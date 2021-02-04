المسؤول الأولمبي البارز كوتس يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

أكد المسؤول الأولمبي البارز، الأسترالي، جون كوتس، اليوم الخميس، إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في الموعد المحدد لها.

وقال كوتس، وهو رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية لألعاب طوكيو، لصحيفة "نيكي" اليابانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية، إن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو ستقام في الموعد المحدد لها بداية من 23 يوليو المقبل.

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وكشف آخر استطلاع للرأي، أن نحو 80 بالمئة من اليابانيين يعارضون إقامة الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام 2020 إلى صيف العام الحالي.

المصدر: رويترز