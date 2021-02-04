الدحيل القطري ضد الأهلي المصري.. تعرف على موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، إلى ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سيحتضن لقاء الدحيل وضيفه الأهلي المصري، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وسيتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة بطل أوروبا، نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وترجح جل المواقع المصرية المختصة، أن يعتمد المدير الفني لنادي الأهلي، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانغ - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات.

في خط الهجوم: والتر بواليا.

في المقابل، يتوقع أن يدخل مدرب الدحيل، الفرنسي، صبري لموشى، اللقاء بطريقة 2/4/4، التي تعتمد على صالح زكريا في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي المشكل من إسماعيل محمد، والمهدى بن عطية، وأحمد ياسر، وسلطان البريك، ورباعي وسط الملعب، المكون من لويز مارتن، وعلي كريمى، وأدميلسون، ودودو، وثنائي الهجوم من المعز علي، ومايكل ألونغا.

المصدر: وكالات