رئيس أولمبياد طوكيو يعتذر عن تصريحاته ضد النساء ويرفض الاستقالة

اعتذر رئيس أولمبياد طوكيو 2020، يوشيرو موري، عن تصريحاته المسيئة و"غير اللائقة" والتي تتعارض مع القيم الأولمبية بحق النساء.

وأبلغ موري (83 عاما) الصحفيين، أنه لا يفكر في تقديم استقالته رغم دعوة كثيرين له بالتنحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حالة من الغضب، بسبب تصريحاته بشأن تحدث السيدات الأعضاء في اللجنة الأولمبية اليابانية كثيرا خلال الاجتماعات.

وتصدر وسم "موري، من فضلك قدم استقالتك"، تويتر في اليابان صباح اليوم الخميس، ودعا بعض مستخدمي الموقع، الرعاة إلى الضغط على اللجنة المحلية المنظمة لإقالة موري.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت سابق، أن موري قال في اجتماع لجنة أمناء اللجنة الأولمبية اليابانية: "لو زاد عدد السيدات في مجلس إدارة اللجنة فإن علينا التأكد من تحديد وقت للحديث لأنهن بطريقة ما يواجهن صعوبة في التوقف عن الكلام، وهذا مزعج".

وكانت اللجنة الأولمبية اليابانية، قررت زيادة عدد السيدات إلى أكثر من 40 بالمئة في مجلس الإدارة، لكن حتى الآن لا توجد سوى 5 سيدات من بين 24 عضوا.

وكشف آخر استطلاع للرأي، أن نحو 80 بالمئة من اليابانيين يعارضون إقامة الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام 2020 إلى صيف العام الحالي.

المصدر: رويترز