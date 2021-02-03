المركز الدولي لتاريخ كرة القدم يعلن عن أفضل لاعب أوروبي في العقد الأخير

نشر المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، أسماء أفضل 3 لاعبين أوروبيين في العقد الأخير (2011-2020).

وجاء مهاجم نادي يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة القائمة، متبوعا بزميله السابق في نادي ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، فيما حل حارس نادي بايرن ميونخ، العملاق الألماني مانويل نوير في المركز الثالث.

ولم يكشف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، المعايير التي اتبعها لاختيار أفضل 3 لاعبين أوروبيين في العقد الأخير.

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وخلال السنوات العشر الأخيرة، فاز رونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين، وبأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبلقبين في كأس السوبر الأوروبي، كما توج ثلاث مرات بكأس بطولة العالم للأندية.

وبعد انتقاله إلى فريقه الحالي يوفنتوس في العام 2018، حصد "الدون" مع فريق "السيدة العجوز"، لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين.

على الصعيد الدولي، توج رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، ودوي الأمم الأوروبية في 2019.

المصدر: "IFFHS"