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بعد طرد شقيقه من "UFC".. الوكالة الأمريكية توقف المغربي أبوبكر زعيتر

الرياضة

بعد طرد شقيقه من
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بعد أسبوع تقريبا من استبعاد عثمان زعيتر من منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، تعرض شقيقه أبو بكر، لعقوبة الإيقاف لمدة 7 أشهر من قبل وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية.

ونشرت الوكالة الأمريكية المعروفة اختصارا بــ"USADA"، بيانا على موقعها الرسمي، والذي تضمن ظهور نتائج إيجابية لاختبارات الكشف عن المنشطات الخاصة بالمقاتل المغربي أبو بكر زعيتر.

وأعلنت الوكالة الأمريكية أن أبو بكر (34 عاما)، وافق على عقوبة إيقافه لمدة 7 أشهر لانتهاكه سياسة "UFC" لمكافحة المنشطات.

ويأتي قرار "USADA"، المتعلق بتوقيف البطل المغربي أبوبكر، بعد أيام قليلة من استبعاد شقيقه الأصغر عثمان (30 عاما)، من منظمة "UFC"، قبيل نزاله أمام الأمريكي مات فريفولا، الذي كان مقررا في أبوظبي في الـ24 من الشهر الماضي.

واستبعد عثمان زعيتر من منظمة "UFC" لخرقه بروتوكول الأمان المتعلق بالحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال انتهاكه قواعد الصحة والسلامة قبيل نزاله ضمن أمسية "UFC 257".

المصدر: atlasinfo.fr

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