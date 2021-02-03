هالاند يسجل هدفا حاسما ويقود دورتموند لربع نهائي كأس ألمانيا (فيديو)

قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بوروسيا دورتموند للفوز على بادربورن 3-2 والتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بعد تسجيله الهدف الحاسم في مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء.

وتقدم دورتموند مبكرا بهدفين من توقيع إيمري تشان، وجيدون سانشو، في الدقيقتين 6 و16 على الترتيب، قبل أن يقلص يوليان يوستفان الفارق لصالح بادربورن المنتمي للدرجة الثانية، في الدقيقة 79.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك برينس أوسي أوسو، هدف التعادل لبادربورن من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليرسل المباراة إلى وقت إضافي.

وبعد 5 دقائق فقط من انطلاق الشوط الإضافي الأول، أجهز هالاند على أحلام بادربورن، بتسجيله الهدف الحاسم والتأهل لفريقه.

المصدر: RT