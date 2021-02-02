كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

أعرب المصري محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم نادي الأهلي، عن اعتزازه بوجوده ضمن صفوف الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال: "كل اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو الفوز على الدحيل، وتخطي هذا الدور، من أجل إسعاد جماهير الأهلي، لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل، نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي، ولكن بالنسبة لنا كل هذه الأمور مؤجلة تماما، خاصة أن أي حديث بخلاف مباراتنا الأولى أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية، بـ"الديربي" العربي ضد فريق الدحيل القطري، وسيكون الفائز من الفريقين على موعد مع نادي بايرن ميونخ الألماني في مباراة الدور نصف النهائي للمونديال.

وأضاف: "ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة في مواصلة تحقيق البطولات، ونعي أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، وإذا حققت بطولة مع الأهلي، فمن الطبيعي أن تتطلع إلى إضافة المزيد من البطولات، خاصة أن جماهيرنا تسعى للفوز بكل الألقاب على مختلف الأصعدة".

وتابع كهربا: "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يعي تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحجم الضغوط والبحث الدائم عن تحقيق البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا".

وعن دعم جماهير الأهلي قال كهربا: "ليس جديدا على جماهيرنا الوفية في كل مكان، تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة، وهو ما يسعدنا ويحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع، من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات".

واختتم كهربا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: "تفاءلوا خيرا.. الأهلي قادر على تحقيق كل ما يسعدكم، وسنكون عند حسن ظنكم".