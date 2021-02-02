بينها موقعة إنتر ويوفنتوس.. جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة

تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء، إقامة العديد من المباريات، أبرزها موقعة إنتر ميلان وغريمه يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

ويتطلع إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، لتأكيد أفضليته على يوفنتوس بعد الفوز عليه 2-0 في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

كما يسعى مدرب إنتر ميلان، لمواصلة الصحوة والإطاحة بالكبار من مسابقة الكأس، بعدما نجح في إقصاء جاره وغريمه ميلان في الدور ربع النهائي.

في المقابل، سيحاول المدير الفني لنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، تجاوز أخطائه في المباراة السابقة أمام إنتر والتي أدت لخسارته، وتقديم أداء مختلف في لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في تورينو.

وتقام مباراة أخرى لا تقل أهمية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يستضيف ألميريا نادي إشبيلية، بينما يشهد الدوري الإنجليزي إقامة 4 مباريات من الجولة 22، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه ساوثهامبتون.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان # يوفنتوس – الساعة 22:45

ربع نهائي كأس إسبانيا

ألميريا # إشبيلية – الساعة 23:00

الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد # وست بروميتش ألبيون – الساعة 21:00

وولفرهامبتون # أرسنال – الساعة 21:00

مانشستر يونايتد # ساوثهامبتون – الساعة 23:15

نيوكاسل يونايتد # كريستال بالاس – الساعة 23:15.

المصدر: RT