أفضل 5 هدافين أفارقة في تاريخ "البريميرليغ".. صلاح يقترب من ماني ويهدد عرش دروغبا

🦁 Top-scoring African players in Premier League history:



🇨🇮 Didier Drogba - 104

🇹🇬 Emmanuel Adebayor - 97

🇳🇬 Yakubu - 95

🇸🇳 Sadio Mané - 91*

🇪🇬 Mohamed Salah - 90*



🔴 Which Liverpool superstar will hit a century first? pic.twitter.com/HBcLVt3CVj