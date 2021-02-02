أفضل 5 هدافين أفارقة في تاريخ "البريميرليغ".. صلاح يقترب من ماني ويهدد عرش دروغبا

ساعدت ثنائية المصري محمد صلاح في شباك وست هام، فريقه ليفربول على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، ودفعته أيضا لدخول قائمة أفضل 5 هدافين أفارقة في "البريميرليغ".

وسجل صلاح هدفين في مباراة ليفربول ووست هام التي أقيمت يوم الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليساهم في فوز "الريدز" بنتيجة 3-1.

وبهذه الثنائية، انضم صلاح إلى قائمة أفضل 5 هدافين أفارقة في تاريخ "البريميرليغ"، التي تضم لاعبين بارزين، بينهم زميله الحالي في نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي يحتل المركز الرابع في القائمة برصيد 91 هدفا، ويتقدم بفارق هدف واحد فقط عن النجم المصري الذي لعب مباريات أقل.

وبات صلاح، يحتاج إلى 15 هدفا فقط، لينتزع صدارة أفضل هدافي إفريقيا في "البريميرليغ" من نجم تشيلسي السابق، المهاجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 5 أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي:

🦁 Top-scoring African players in Premier League history:



🇨🇮 Didier Drogba - 104

🇹🇬 Emmanuel Adebayor - 97

🇳🇬 Yakubu - 95

🇸🇳 Sadio Mané - 91*

🇪🇬 Mohamed Salah - 90*



🔴 Which Liverpool superstar will hit a century first? pic.twitter.com/HBcLVt3CVj — Futaa.com (@Futaacom) February 1, 2021

1- الإيفواري ديدييه دروغبا - 104 أهداف في 255 مباراة

2- التوغولي إيمانويل أديبايور - 97 هدفا في 242 مباراة

3- النيجيري ياكوبو – 95 هدفا في 252 مباراة

4- السنغالي ساديو ماني – 91 هدفا في 213 مباراة

5- المصري محمد صلاح – 90 هدفا في 141 مباراة.

المصدر: futaa.com