إصابة مروعة لحارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

تعرض حارس مرمى نادي باهيا، دوغلاس فريديش، لإصابة مروعة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام فاسكو دي غاما الأحد الماضي، في إطار منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأصيب الحارس عندما خرج من مرماه لإبعاد كرة عرضية بقبضة يده، حيث تلقى ركلة عنيفة على مستوى الوجه من مدافع فاسكو دي غاما، لياندرو كاستان، الذي كان مندفعا بقوة، ليضرب الحارس عن غير قصد بأسفل قدمه.

وسقط فريديش بعد هذا الاحتكاك على الأرض متألما، حيث تعرض لجرح قطعي كبير في الرأس.

ولم يشاهد الحكم هذه اللقطة من بدايتها، فلجأ لتقنية الفيديو "فار"، ليطرد بعدها كاستان، الذي تقدم باعتذار للحارس بعد نهاية المباراة.

واحتاج فريديش إلى 5 غرز لعلاج إصابته.

المصدر: مواقع التواصل