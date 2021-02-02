ليفربول يتنفس صعداء.. أبرز الانتقالات في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

في سوق انتقالات ظلت حكيمة بسبب الأزمة الاقتصادية، كان تعاقد ليفربول مع المدافع بن ديفيس، أبرز الصفقات في آخر يوم من الميركاتو الشتوي الذي أغلق أمس الاثنين في جل الدوريات الأوروبية.

وعزز ليفربول أخيرا خياراته الدفاعية بالتعاقد مع ديفيس من بريستون المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تميزت بالهدوء بسبب معاناة الأندية من أزمة فيروس كورونا وقواعد "بريكست" الجديدة.

واضطر ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية بسبب معاناته الكبيرة في مركز قلب الدفاع إثر إصابة مدافعيه، الدولي الهولندي فيرغيل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز، والتي ستبعدهما حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

أرسنال يتخلص من عبء أوزيل

نجح أرسنال في التخلص من الراتب الضخم للاعب وسطه الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، الذي استبعد عن التشكيلة منذ بداية الموسم، وذلك عندما انتقل التركي الأصل إلى صفوف فنربخشة، كما تخلى عن خدمات مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس (أولمبياكوس)،

على صعيد الوافدين، حصل أرسنال على خدمات لاعب الوسط الدولي الدنماركي الواعد مارتن أوديغارد على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

نشاط فالنسيا في إسبانيا

في إسبانيا، كانت الانتقالات نادرة ولم تتجاوز أي صفقة عشرة ملايين يورو، وكان فالنسيا الأكثر نشاطا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث حصل على خدمات لاعبين على سبيل الإعارة هما الإيطالي باتريك كوتروني (ولفرهامبتون الإنجليزي)، والبرتغالي فيرو (بنفيكا).

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي من ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر (1.5 مليون يورو)، مع خيار الشراء بقيمة 33.5 مليون يورو (باستثناء المكافآت).

واستعان المدير الرياضي لإشبيلية مونتشي، بخدمات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني السابق "بابو" أليخاندرو غوميس (أتالانتا الإيطالي) مقابل 9 ملايين يورو.

كما حصل خيتافي على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ريال مدريد.

وكانت أغلى صفقة في إسبانيا، هي تعاقد ريال سوسييداد مع مهاجم إشبيلية كارلوس فرنانديس حتى عام 2027 مقابل حوالي 9 ملايين يورو، لتعويض رحيل البرازيلي ويليان جوزيه إلى ولفرهامبتون.

هرتا برلين يبرم أبرز الصفقات في ألمانيا

أكد هرتا برلين تعاقده مع لاعب وسط يوفنتوس، الدولي الألماني سامي خضيرة المتوج مع منتخب "المانشافت" بلقب كأس العالم عام 2014، ومهاجم مرسيليا الفرنسي الدولي الصربي نيمانيا رادونيتش.

وأعار بايرن ميونخ مهاجمه الهولندي الواعد جوشوا زيركزي (19 عاما) إلى بارما الإيطالي حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بقيمة 15 مليون يورو، ومدافعه الأمريكي كريس ريتشاردز لكن بدون بند أحقية الشراء إلى صفوف هوفنهايم الذي ضم قلب هجوم رين الفرنسي جورجينيو روتيه.

وتعاقد لايبزيغ مع الموهبة المجرية الشابة دومينيك تشوبوشلاي (سالزبورغ النمساوي) مقابل 20 مليون يورو، وعاد الهولندي كلاس يان هونتيلار إلى شالكه قادما من أياكس أمستردام، والصربي لوكا يوفيتش إلى اينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

هدوء غير مسبوق في إيطاليا وفرنسا

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات في إيطاليا وفرنسا هدوءا غير مسبوق، حيث انتهزت بعض الأندية الفرصة لإجراء تعديلات نهائية على تشكيلاتها، وبعض اللاعبين للعثور على ناد جديد.

وكان ذلك حال المدافع دانييلي روغاني الذي فشل في فرض نفسه في صفوف رين الفرنسي منذ انتقاله إلى صفوفه في أكتوبر على سبيل الإعارة من يوفنتوس، وفضل العودة إلى إيطاليا حيث تمت إعارته إلى كالياري.

ووجد أتالانتا بديلا لصانع ألعابه الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس، فضم لاعب الوسط الدولي الأوكراني فيكتور كوفالنكو (شاختيور دونيتسك).

وحصل روما على خدمات مدافع دالاس الأمريكي براين رينولدز (19 عاما) على سبيل الإعارة مع الزامية الشراء.

وكان مارسيليا الأكثر نشاطا في فرنسا بتعاقده مع البولندي أركاديوش ميليك (نابولي الإيطالي)، والإسباني بول ليرولا (فيورنتينا الإيطالي).

المصدر: أ ف ب