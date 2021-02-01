تسريب تسجيل صوتي جديد يدين طبيب مارادونا.. "البدين يموت"

كشفت وسائل الإعلام عن تسجيل صادم لطبيب الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا من ليلة وفاته يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للنجم الراحل.

نشرت صحيفة "Infobae" الأرجنتينية، مكالمة صوتية صادمة بين ليوبالدو لوكي طبيب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، ومعالجته النفسية أوغوستينا كوساشيف وكيف تعاملا مع توقف قلبه.

وأثار تقرير صحيفة "Infobae"، مزيدا من الجدل بشأن وفاة دييغو مارادونا، مع تسريب مكالمة صوتية تحدث فيها ليوبولدو لوكي بطريقة غير لائقة قبل وفاة أسطورة نابولي الإيطالي بدقائق معدودة.

وقال لوكي، طبيب الأعصاب الخاص بمارادونا، والذي أجرى له جراحة في رأسه قبل وفاته، خلال محادثات له مع المعالجة النفسية أغوستينا كوساشيف للأسطورة الأرجنتينية وقتها "هذا الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة قلبية، ليس لدي فكرة عما فعله، ولكني ذاهب لهناك".

🔴 Exclusivos de @infobae:



Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona.



“SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobaehttps://t.co/XunQYJGc4Qpic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

وسبق أن تعرض لوكي للاتهام بالقتل غير العمد في قضية وفاة مارادونا، بعد جلسة استماع لبنتي الأسطورة الأرجنتينية، وقد أظهرت دالما مارادونا، نجلة دييغو، استياء كبيرا إزاء التسريب الأخير لطبيب والدها السابق.

وكتبت دالما عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "آمل أن تتحقق العدالة. لكننا نعرف أيضا أن الشخص الذي قدمك لوالدي وقام بتعيينك وكان يدفع لك هو ماتياس مورلا. أنا استمعت للمكالمة الآن بين لوكي والمعالجة النفسية، وتقيأت".

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن عمرٍ ناهز الـ60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، خلال وجوده بمنزله الشخصي الواقع بإحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتم فتح تحقيق مع الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال في علاجه والعناية به بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ أسابيع قبل وفاته.

المصدر: وكالات