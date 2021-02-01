غلطة سراي التركي يستعرض أهرامات الجيزة في فيديو تقديم نجم الزمالك

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

واستخدم نادي غللطة سراي طريقة مميزة لتقديم اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تم نشر مقطع فيديو يظهر في البداية أهرامات الجيزة وتلتها معالم مدينة إسطنبول، ومن ثك ثم تم عرض عدد من أهداف مصطفى محمد، وينتهي المقطع بعبارة "مرحبا بك مصطفى".

كما نشر الفريق التركي بيانا، قال فيه إن النادي قد اتفق مع مصطفى محمد ونادي الزمالك على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لموسم (2020-2021، و2021-2021-2022).

وكشف البيان قيمة الصفقة: "وفقًا لذلك سيتم دفع مليوني دولار أمريكي إلى الزمالك قيمة الانتقال المؤقت، ووفقا للاتفاقية المبرمة حتى يوليو 2022 فإن النادي يمتلك خيار الشراء مقابل قيمة تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي".

أما فيما يخص راتب مصطفى محمد، فقال سيحصل على 400 ألف دولار أمريكي لموسم (2020-2021)، كما حصل على صافي 725 ألف دولار أمريكي لموسم (2021–2022).

واستعرض البيان السيرة الذاتية لمصطفى محمد، الذي من من المقرر، أن يرتدي القميص رقم 31 مع فريقه الجديد غلطة سراي.

المصدر: وكالات