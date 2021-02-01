مونديال الأندية.. الشحات يحلم بمواجهة بايرن ميونخ والشناوي لمقارعة نوير

أعرب مهاجم الأهلي المصري حسين الشحات، عن رغبته في مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، التي تنطلق الخميس المقبل في الدوحة، على غرار زميله محمد الشناوي الذي يريد مقارعة الكبار.

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني مع الدحيل القطري المضيف، والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي الاثنين المقبل، نادي بايرن ميونخ، بطل أوروبا.

وقال الشحات في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها. بالطبع بايرن ميونخ فريق قوي ولديه العديد من النجوم. أحب أن أقابل (توماس) مولر فأنا معجب به كثيرا وأحب أسلوب لعبه".

وأضاف: "الدحيل فريق قوي ولديه لاعبون جيدون. نحن نستعد جيدا لهم لأننا نحترمهم وأنا متأكد من أنهم يحترموننا أيضا. سيلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم وفي بلدهم. لقد أعددنا لهم بشكل جيد للغاية، ونعرف جميع اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم. الجهاز الفني واللاعبون يعرفون ما يمكن توقعه. آمل أن نتمكن من هزيمتهم والمضي قدما".

أما زميل الشحات، الحارس الشناوي، الذي يخوض مونديال الأندية بعدما دافع عن مرمى منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، فقد صرح: "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة".

وتمنى الشناوي (33 عاما)، الوقوف في وجه حارس البايرن، العملاق مانويل نوير "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير، وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

وتابع الشناوي "بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب، وهو الأمر الذي يعني أننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سويا من أجل أن نكون أبطالا للعالم".

ويأمل الأهلي، ثالث نسخة 2006، أن يصبح أول ناد إفريقي يحرز لقب مونديال الأندية.

المصدر: أ ف ب