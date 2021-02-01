رونالدو "الظاهرة" يختار الفريق الأقرب للفوز بدوري الأبطال للموسم الجديد

صرح أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدو، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، هو المرشح الأوفر حظا للتويج به في الموسم الحالي أيضا.

وقال رونالدو لويس نازاريو دي ليما، المعروف برونالدو "الظاهرة"، في تصريحات نقلتها شبكة "سبورت ستار": "أجل المرحلة النهائية من دوري الأبطال على وشك الانطلاق، ومن المبكر جدا تحديد المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، لكن يروق لي القول إنها الفرق المعتادة: بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، من أيضا؟ مانشستر سيتي كذلك من وجهة نظري".

وأوضح رونالدو نجم قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد سابقا: "باريس سان جيرمان وصل فقط إلى نهائي البطولة، وهم لديهم فريق رائع مع نيمار، وهم من الفرق المرشحة أيضا، لكن لدي رؤية أفضل بشأن المرشحين للفوز باللقب، وسنرى كيف ستمضي الأمور".

وأضاف النجم البرازيلي الذي سبق وأن لعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي أيضا: "على أي حال بايرن ميونخ هو البطل الحالي، وكفتهم مرجحة قليلا لحصد اللقب هذا الموسم، نظرا لمستواه في الدوري الألماني هذا الموسم، وأيضا في دوري الأبطال".

وسيكون بايرن ميونخ على موعد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا "التشاكبيونز ليغ"، مع لاتسيو الإيطالي، في المباراة التي من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير الجاري.

يذكر أن بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، حصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى الثلاثية المحلية، بطولة الدوري "البوندسليغا"، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

المصدر: وكالات