تقرير: ليفربول يتوصل لاتفاق لضم مدافع بريستون

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن ليفربول توصل لاتفاق لضم بن ديفيز، مدافع بريستون المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في ظل معاناة "الريدز" من إصابة العديد من مدافعيه.

وقال التقرير، إن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه إسترليني، لضم اللاعب البالغ عمره 25 عاما، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

ومن المنتظر إتمام الصفقة في آخر أيام الانتقالات الشتوية، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وسينتقل مدافع ليفربول، سيب فان دن بيرغ، إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويفتقد ليفربول ثنائي خط دفاعه، فيرغيل فان دايك، وجو غوميز، منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، وتعرض "الريدز" لضربة جديدة بإصابة مدافعه الآخر، جويل ماتيب، في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

واضطر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لإشراك ثنائي الوسط فابينيو، وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان.

المصدر: رويترز