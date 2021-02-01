ويل سميث يزور بعثة نادي زينيت الروسي في دبي

حضر الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، إحدى الحصص التدريبية لنادي زينيت بطرسبورغ، الذي يجري معسكرا في دبي استعدادا لانطلاق النصف الثاني من الدوري الروسي لكرة القدم.

ونشر زينيت عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة جماعية للاعبي الفريق وطاقمه التدريبي مع سميث وعلق قائلا: "ضيف خاص في تدريبات اليوم.. ويل سميث".

وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها سميث اهتمامه بكرة القدم الروسية، فقد سبق له زيارة روسيا في العام 2018 لمتابعة مباريات المونديال، ثم أصدر بعدها مدونة كاملة عن رحلته إلى روسيا ووصف بطولة كأس العالم 2018 بأنها الأفضل في التاريخ.

يذكر أن سميث، شارك إلى جانب المغنية الأمريكية نيكي جيم، والمطربة الألبانية إيرا استريفي، في أداء الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 "Live It Up" خلال الحفل الختامي للمونديال الروسي.

المصدر: ren.tv