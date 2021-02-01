ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية سواريز وهدف ميسي (فيديو)

انفرد مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في لقاء "الروخي بلانكوس" وفاديش (4-1)، في المرحلة الـ21 من "الليغا".

ورفع المهاجم الدولي الأوروغوياني، الذي انضم لأتلتيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة، رصيده إلى 14 هدفا في مسابقة "الليغا" هذا الموسم، متقدما بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، زميله السابق في "البارسا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفع رصيده إلى 12 هدفا، بعدما زار شباك أتلتيك بيلباو في مناسبة واحدة، أمس الأحد.

ويتقاسم يوسف النصيري، الذي لم يهز الشباك في مباراة فريقه إشبيلية وإيبار عن الجولة الـ21، وصافة ترتيب هدافي "الليغا" مع ميسي، حيث يملك المهاجم المغربي في رصيده 12 هدفا أيضا، علما بأنه لا يسدد ركلات الجزاء لفريقه على عكس سواريز و"البرغوث" الأرجنتيني.

ويحتل مهاجم فياريال، الدولي الإسباني جيرارد مورينو، المركز الرابع في القائمة، بـ10 أهداف، متبوعا بمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل 10 أهداف أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي، توج بلقب هداف "الليغا" في الموسم الماضي، بعدما أحرز 25 هدفا لبرشلونة.

المصدر: RT