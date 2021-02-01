إبراهيموفيتش يسجل هدفا بركلة "النينجا" (فيديو)

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هدفا رائعا في تدريبات فريقه ميلان.

ونشر المهاجم المخضرم، فيديو الهدف عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، بعد فوز فريقه على مضيفه بولونيا 2-1، يوم السبت الماضي، في الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء الهدف بركلة خلفية لإبراهيموفيتش، حيث قام برفع قدمه اليمنى لأعلى من رأسه قليلا وسدد الكرة بجانب القدم في الشباك، بعدما كان آخر من يستطيع مقابلة الكرة العرضية.

وعلق "إبرا" على الفيديو بكلمة: "نينجا".

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش شارك أساسيا في مباراة بولونيا ولم يهز الشباك وأهدر ركلة جزاء.

المصدر: RT