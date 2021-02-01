ميسي يحقق رقما مميزا ليلة الثأر من أتلتيك بيلباو (فيديو)

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما مميزا بعدما ساهم في فوز فريقه برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 20، بعدما سدد ركلة حرة في الشباك، ليقود الفريق الكتالوني للفوز على أتلتيك بيلباو 2-1، ويثأر لنفسه من الهزيمة الأخيرة أمام الفريق القادم من إقليم الباسك في نهائي كأس السوبر المحلية.

Might be time for a pay rise for Messi. @LaLigaTVpic.twitter.com/5EMiNd8HAx — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) January 31, 2021

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن هذا الهدف يحمل الرقم الـ650 للنجم الأرجنتيني مع برشلونة في جميع المسابقات.

650 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored his 650th goal for @FCBarcelona in all competitions (456 in @LaLigaEN), 49 of them have been direct free-kick goals (38 in league). Celestial. pic.twitter.com/1lJTNCQJSp — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2021

وأوضحت أن ميسي سجل لبرشلونة 486 هدفا في مسابقة الدوري الإسباني بينها 49 هدفا من ركلة حرة.

المصدر: "أوبتا"