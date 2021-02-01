 
مباشر

هجمة مرتدة نموذجية ينهيها صلاح بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

هجمة مرتدة نموذجية ينهيها صلاح بهدف عالمي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/poey

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله النجم المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه وست هام (3-1)، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين، ولكن هدفه الثاني كان الأجمل ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا فيديو الهدف على نطاق واسع.

وجاء هدف صلاح الثاني في الدقيقة 68، عندما كان وست هام يحاول الضغط لإدراك هدف التعادل، وصعد أكبر عدد من لاعبيه لمنطقة جزاء ليفربول حينما تحصلوا على ركلة ركنية، ، لكن الفريق الأحمر قطع الكرة العرضية، قبل أن ينطلق بهجمة مرتدة نموذجية، قادها ألكسندر أرنولد بتمريرة طولية للهارب من مصيدة التسلل شيردان شاكيري، الذي أرسل بدوره عرضية مثالية للخالي من الرقابة صلاح، ليستقبلها الأخير بقدمه اليمنى بمهارة عالية، قبل أن يغالط الحارس بلمسة ممتازة بيسراه تهادت على إثرها الكرة إلى الشباك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا