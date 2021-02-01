هجمة مرتدة نموذجية ينهيها صلاح بهدف عالمي (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله النجم المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه وست هام (3-1)، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين، ولكن هدفه الثاني كان الأجمل ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا فيديو الهدف على نطاق واسع.

ركنية لوست هام تنتهي بهدف لليفربول، مرتدة خيالية ينهيها صلاح في المرمى 😍 💨 pic.twitter.com/nDjojhZ84P — E P L W O R L D (@EPLworld) February 1, 2021

وجاء هدف صلاح الثاني في الدقيقة 68، عندما كان وست هام يحاول الضغط لإدراك هدف التعادل، وصعد أكبر عدد من لاعبيه لمنطقة جزاء ليفربول حينما تحصلوا على ركلة ركنية، ، لكن الفريق الأحمر قطع الكرة العرضية، قبل أن ينطلق بهجمة مرتدة نموذجية، قادها ألكسندر أرنولد بتمريرة طولية للهارب من مصيدة التسلل شيردان شاكيري، الذي أرسل بدوره عرضية مثالية للخالي من الرقابة صلاح، ليستقبلها الأخير بقدمه اليمنى بمهارة عالية، قبل أن يغالط الحارس بلمسة ممتازة بيسراه تهادت على إثرها الكرة إلى الشباك.

المصدر: RT