برشلونة يثأر من أتلتيك بيلباو ويخطف الوصافة من ريال مدريد (فيديو)
حقق برشلونة فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 20 و74، فيما سجل هدف بيلباو الوحيد لاعب برشلونة جوردي ألبا بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.
#BarçaAthletic— بـســـــــــGOALــــــامـــ (@GOAL58317248) January 31, 2021
برشلونة 2 × 1 اتلتيك بيلباو | أهداف المباراة - ALL GOALS 🎥
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to never miss any goal Follow @Faster__Goal1pic.twitter.com/sj8iHC0LpH
وبهذا الفوز، ثأر برشلونة لخسارته أمام الفريق الباسكي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جمعهما في الـ17 من الشهر الجاري.
"ميسي" و @AntoGriezmann يمنحان @fcbarcelona_ara فوزا صعبا على "أتلتيك بيلباو" 3⃣➕#BarçaAthletic 2-1 pic.twitter.com/1LFytgsV4X— LaLiga (@LaLigaArab) January 31, 2021
ترتيب #LaLigaSantander 🔥⚽— LaLiga (@LaLigaArab) January 31, 2021
1⃣ @AtletiArab
2⃣ @fcbarcelona_ara
3⃣ @realmadridarab
4⃣ @SevillaFCpic.twitter.com/AX16IL0SKL
ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة وخطف المركز الثاني من غريمه ريال مدريد الذي يساويه بالنقاط ولكن الفريق الكتالوني متفوق بفارق الأهداف.
في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 24 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT