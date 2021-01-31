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برشلونة يثأر من أتلتيك بيلباو ويخطف الوصافة من ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

برشلونة يثأر من أتلتيك بيلباو ويخطف الوصافة من ريال مدريد (فيديو)
Reuters
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حقق برشلونة فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 20 و74، فيما سجل هدف بيلباو الوحيد لاعب برشلونة جوردي ألبا بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ثأر برشلونة لخسارته أمام الفريق الباسكي في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جمعهما في الـ17 من الشهر الجاري.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة وخطف المركز الثاني من غريمه ريال مدريد الذي يساويه بالنقاط ولكن الفريق الكتالوني متفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 24 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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