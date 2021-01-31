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أتلتيكو مدريد يواصل التحليق في الصدارة برباعية في شباك قادش (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يواصل التحليق في الصدارة برباعية في شباك قادش (فيديو)
Globallookpress Joaquin Corchero
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حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على مضيفه قادش بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية أتلتيكو كل من الأوروغوياني لويس سواريز (ثنائية) في الدقيقتين 28 و50، وساؤول نيغويز (د. 44) وخورخي ميروديو كوكي (د.88)، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض ألفارو نيغريدو في الدقيقتين 35 و71.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعا الفارق عن أقرب مطارديه جاره ريال مدريد إلى 10 نقاط مستفيدا من خسارة الفريق الملكي أمام ضيفه ليفانتي 2-1 أمس السبت.

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في المقابل، توقف رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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