أبرز الصفقات المحتملة في أوروبا قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الشتوي

تغلق خلال ساعات فترة انتقالات اللاعبين الشتوية (الميركاتو الشتوي) في أغلب الملاعب الأوروبية، والتي غابت عنها الصفقات الكبيرة هذا الموسم.

ويغلق سوق الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية اليوم الأحد ويوم غد الاثنين.

وشهد الميركاتو الحالي غياب الصفقات الكبيرة، سواء بسبب الأزمة المالية التي تعيشها معظم أندية "القارة العجوز" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أو بسبب عدم رغبة الأندية القيام بمنتصف الموسم بتغييرات كبيرة في صفوفها.

ونقدم لكم العديد من الصفقات المنتظرة في الساعات القليلة المقبلة، حسب العديد من التقارير الصحفية:

Liverpool have 'genuine interest' in signing Shkodran Mustafi from Arsenal, according to reports #LFC#AFChttps://t.co/ckh3r7TBcK — talkSPORT (@talkSPORT) January 30, 2021

- يفاضل ليفربول بين الألماني شكودران موستافي لاعب أرسنال والمغربي رومان سايس لاعب وولفرهامبتون، لتدعيم دفاعاته بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها بمركز خط الدفاع.

- اجتاز الألماني سامي خضيرة لاعب فريق يوفنتوس الكشف الطبي في نادي هيرتا برلين، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

Dele Alli has moved a step closer to leaving Tottenham and joining PSG #THFChttps://t.co/7MFEhWgfiN — talkSPORT (@talkSPORT) January 27, 2021

- يتربص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرار نادي توتنهام هوتسبير النهائي، بشأن موقفه من التخلي عن نجمه ديلي آلي خلال الميركاتو الجاري.

❗️| A document, that explains Barça’s plans and ideas for next season in terms of selling and signing players. It explains reasonings on why Eric Garcia should arrive now, by saying that Umtiti and Mingueza don’t have the quality for Barça.[TV3] pic.twitter.com/5P3c2UKZds — La Senyera (@LaSenyera) January 29, 2021

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- رغم تعقد المفاوضات، قد تشهد الساعات المقبلة انتقال الإسباني إريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة.

المصدر: وكالات