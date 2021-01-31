إسبانيا تحرز برونزية مونديال اليد "مصر 2021" على حساب فرنسا (فيديو)

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي بنتيجة 35-29 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".

وبهذا الفوز أحرز المنتخب الإسباني الميدالية البرونزية محققا أفضل نتيجة له في المونديال منذ تتويجه بلقب نسخة عام 2013 التي أقيمت على أرضه.

نهاية المباراة 🔥



🇪🇸🆚🇫🇷



منتخب إسبانيا يقتنص الميدالية البرونزية من حاملي برونزية النسخة الماضية منتخب فرنسا. 🥉#مصر2021 | #Hispanos | #LesBleuspic.twitter.com/HdhT2FLWMd — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 31, 2021

يذكر أن الشوط الأول انتهى لمصلحة إسبانيا بفارق 3 أهداف بنتيجة 16-13.

What a nightmare @AlexDujshebaev is to deal with!

Turning Tournat inside out and putting @RFEBalonmano in the driving seat at half-time! 🌪️ pic.twitter.com/6eYcRYYSzq — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 31, 2021

وأحرز حارس المنتخب الإسباني رودريغو رودال جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده بتصديه للعديد من الكرات الصعبة.

🇪🇸 رودريجو رودال حارس إسبانيا



دافع عن مرماه ببسالة 🥅

حصد الميدالية البرونزية 🥉

استحق لقب لاعب المباراة 🤾‍♂️@RFEBalonmano | #Hispanos | #GOSpain | #مصر2021pic.twitter.com/svkd93XggO — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 31, 2021

وسيلتقي في المباراة النهائية لمونديال اليد في وقت لاحق اليوم، المنتخب الدنماركي ونظيره السويدي.

لا شيء يعلو فوق صوت هذه المباراة الآن. العالمُ ينتظر تتويج بطل #مصر2021! 🤯



صفحةٌ ستظل ناصعةً طويلًا في التاريخ، فمن يُسطِّرُها؟ 🤔#GOSweden | #GODenmarkpic.twitter.com/ICBDV5k3js — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 29, 2021

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وسيسعى المنتخب الدنماركي لتحقيق لقبه الثاني في المونديال بعد الأول الذي أحرزه في البطولة الماضية عام 2019، فيما سيحاول المنتخب السويدي إحراز لقبه الخامس.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT