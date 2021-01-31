شرطة مرسيليا تحتجز 18 مشجعا بعد اقتحام مركز تدريب (فيديو)

قال مكتب الادعاء المحلي إن الشرطة في مرسيليا تحتجز 18 مشجعا بعد أن اقتحم المئات ملعب التدريب الخاص بنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم في اليوم السابق.

وقال دومينيك لوران ممثل الادعاء في بيان اليوم، إن جميع من تحتجزهم الشرطة بالغون.

وقعت الأحداث خلال احتجاج للمشجعين على قيادة النادي وسوء النتائج.

وشق المشجعون المحتجون طريقهم إلى ملعب التدريب وهم يطلقون الألعاب النارية.

The French league postponed Marseille's home game against Rennes just three hours before kick-off on Saturday after angry Marseille fans marched to the club's training complex to protest against poor results pic.twitter.com/BlIDdVANX7 — Football Daily (@footballdaily) January 30, 2021

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ونتيجة لهذه الأحداث تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا مع ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة مساء أمس السبت.

واستنكر مرسيليا هذا العنف الذي قال إنه تسبب في خسائر مادية كبيرة.

ويحتل مرسيليا المركز السابع بين فرق الدوري الفرنسي العشرين متخلفا بفارق 14 نقطة عن أولمبيك ليون المتصدر، كما أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات هذا الموسم.

المصدر: "رويترز"