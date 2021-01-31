"ماركا": ميسي سيقاضي المسؤولين عن تسريب تفاصيل عقده مع النادي الكتالوني

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن محامي ليونيل ميسي قائد برشلونة سيرفعون دعوى ضد المتسببين في تسريب قيمة عقد اللاعب الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني العريق.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي سيقاضي الصحيفة التي سربت تفاصيل العقد، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة وأوسكار جراو المدير العام للنادي، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي، بالإضافة إلى شخصين آخرين.

🚨🚨🚨 #ExclusivaMarca Los abogados de Messi estudian demandar a Bartomeu, Tusquets y Grau por desvelar información confidencial https://t.co/5H3JgxR1X6 por @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) January 31, 2021

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وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق اليوم، تفاصيل عقد ميسي الجاري مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 -2018 وبلغ إجمالي قيمته حسب الصحيفة ما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وبرشلونة في يونيو المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.

المصدر: marca.com