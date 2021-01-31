دجوكوفيتش متشوق للعب أمام الجمهور في بطولة أستراليا المفتوحة

صرح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بكرة المضرب بأنه يتوق للعب أمام الجمهور من جديد عندما يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الـ17 خلال مسيرته.

وقال النجم الصربي البالغ 33 عاما للصحفيين اليوم الأحد: "اقشعر بدني عندما لعبت أمام جمهور لأول مرة منذ 12 شهرا".

ولعب دجوكوفيتش أمس الأول مباراة استعراضية في أستراليا أمام جمهور بعد انتهاء الحجر الصحي الإلزامي الذي خضع له لمدة 14 يوما.

وأضاف: "بعد ممارسة التنس على المستوى الاحترافي طوال 15 عاما فإن اللعب أمام الجمهور هو واحد من أهم مصادر التشجيع والإلهام، نتيجة تجديد الطاقة والعواطف المتبادلة والسعادة التي أشعر بها تجاه الرياضة والسعادة التي يشعر بها الجمهور تجاه الرياضة".

وحصد دجوكوفيتش لقب أستراليا المفتوحة ثماني مرات، وقال إنه يشعر بالامتنان لقدرته على القدوم واللعب في أستراليا من جديد.

وأضاف: "أشعر بالامتنان مثل معظم بقية الموجودين هنا في أستراليا حسبما أعتقد بسبب حصولنا على فرصة للتدريب واللعب والمنافسة في الرياضة التي نحبها".

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وسيسمح منظمو بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بحضور ما بين 25 و30 ألف مشجع يوميا في نسخة العام الحالي.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك في الـ8 من فبراير المقبل وتستمر 14 يوما.

المصدر: رويترز