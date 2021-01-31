تقارير تكشف وجهة راموس الجديدة بعد الرحيل عن ريال مدريد

يستعد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني لمغادرة عمالقة الليغا هذا الصيف ويفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن راموس قرر ارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي حال رحليه المرتقب عن ريال مدريد الإسباني هذا الموسم.

وينتهي ارتباط راموس مع "النادي الملكي" في يونيو المقبل 2021، ووفقا لبنود التعاقد يحق للمدافع البالغ 34 عاما الآن التوقيع لأي ناد جديد مقابل انتقال حر، ولن يحصل ريال مدريد على أي مقابل جراء بيعه.

وقالت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال راموس، شقيقه رينيه يخطط لنقله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن اللاعب وجه صدمة لمسؤولي باريس سان جيرمان، برفضه فكرة الانتقال إلى صفوف النادي الفرنسي.

Man Utd transfer round-up as Ramos set to leave Real Madrid, Haaland price namedhttps://t.co/7udtFPtMW5pic.twitter.com/blRdSRzWI5 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2021

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كما أن اللاعب تلقى عروضا آسيوية مغرية من بعض الأندية الصينية، لكن لا يُعتقد أن أسرة راموس حريصة على الانتقال إلى هناك.

وربطت تقارير في الأيام القليلة الماضية بين قائد ريال مدريد، وبين سان جيرمان، في ظل تقديم عرض مغر من مسؤولي حديقة الأمراء للاعب من أجل ضمه في الصيف المقبل، في عقد لمدة 3 سنوات، مقابل 15 مليون يورو راتبا سنويا.

بالمقابل شهدت الأيام القليلة الماضية انهيار المفاوضات بين اللاعب وناديه من أجل تمديد تعاقده، في ظل خلافهما على مدة العقد وقيمته.

ونجح ريال مدريد في الفوز بثلاث مباريات فقط من أصل ست مباريات في الدوري غاب عنها قلب الدفاع هذا الموسم ، حيث ساهم المدافع بثلاثة أهداف في جميع المسابقات.

وفاز المدافع بـ 18 لقبا خلال فترة 15 عاما ونصف مع ريال مدريد، وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد في عام 2005، قادما من إشبيلية.

المصدر: The Mirror